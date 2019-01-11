احدث الأخبار

قرار جديد من «العمل» بشأن التوطين في القطاع الخاص
أبرز المواد
 التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات
أبرز المواد
 “والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية
أبرز المواد
 رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين
أبرز المواد
 أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية
أبرز المواد
 الإمارات تعلق على خطاب بومبيو في القاهرة: واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها
أبرز المواد
 شلل في حركة القطارات بإيران بسبب “المديونات”
أبرز المواد
 بيت الشرقية يختتم فعالياته في الجنادرية بإقبال لافت من الزوار
أبرز المواد
 خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء البحرين بمناسبة خروجه من المستشفى
أبرز المواد
 السعودية تمنح تحالفا إماراتيا – فرنسيا عقد بناء أول محطة رياح
أبرز المواد
 فتيات دار الحضانة بالرياض يزرن أبها ورجال ألمع ويستمتعن بـ”محايل أدفا”..
أبرز المواد
 شاهد.. ماذا وجدوا داخل “مخيمات” بالكويت؟
أبرز المواد
قرار جديد من «العمل» بشأن التوطين في القطاع الخاص

قرار جديد من «العمل» بشأن التوطين في القطاع الخاص

أبرز المواد
التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات

التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات

أبرز المواد
“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية

“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية

أبرز المواد
رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

أبرز المواد

قرار جديد من «العمل» بشأن التوطين في القطاع الخاص

قرار جديد من «العمل» بشأن التوطين في القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=678836
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلغاء شرط الستة أشهر لاحتساب المواطنين العاملين ضمن نطاق التوطين في القطاع الخاص، موضحة بأنه أصبح فورياً.

وقال المتحدث الرسمي بالوزارة، خالد أبا الخيل، إنه وضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص للتوطين أعلنت الوزارة عن احتساب المواطنين العاملين الذين يتم توظيفهم في القطاع الخاص، في برنامج نطاقات فوراً بدلاً من الانتظار لمدة 6 أشهر للاحتساب الكامل.

يُذكر أن برنامج نطاقات هو مبادرة من وزارة العمل أطلقت لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودي حسب عدد المواطنين العاملين فيها، ويصنف نطاقات المنشآت إلى أربعة مستويات: “بلاتيني، أخضر، أصفر، أحمر “.

ويقسم المنشآت إلى قسمين أساسيين المنشآت ذات عمالة أقل من 10 والمنشآت ذات العمالة أكثر من 10، في الأولى يشترط وجود مواطن واحد فقط لتعطي المنشأة مميزات مبادرة نطاقات وفي الثانية تشترط نسب توطين مختلفة.

روابط ذات صلة

التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات

التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات
“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية

“والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية
رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*