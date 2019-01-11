قرار جديد من «العمل» بشأن التوطين في القطاع الخاص

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أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلغاء شرط الستة أشهر لاحتساب المواطنين العاملين ضمن نطاق التوطين في القطاع الخاص، موضحة بأنه أصبح فورياً.

وقال المتحدث الرسمي بالوزارة، خالد أبا الخيل، إنه وضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص للتوطين أعلنت الوزارة عن احتساب المواطنين العاملين الذين يتم توظيفهم في القطاع الخاص، في برنامج نطاقات فوراً بدلاً من الانتظار لمدة 6 أشهر للاحتساب الكامل.

يُذكر أن برنامج نطاقات هو مبادرة من وزارة العمل أطلقت لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودي حسب عدد المواطنين العاملين فيها، ويصنف نطاقات المنشآت إلى أربعة مستويات: “بلاتيني، أخضر، أصفر، أحمر “.

ويقسم المنشآت إلى قسمين أساسيين المنشآت ذات عمالة أقل من 10 والمنشآت ذات العمالة أكثر من 10، في الأولى يشترط وجود مواطن واحد فقط لتعطي المنشأة مميزات مبادرة نطاقات وفي الثانية تشترط نسب توطين مختلفة.