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“مافيا إيرانية”.. واشنطن بوست تكشف أهداف المليشيا الطائفية في العراق

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“مافيا إيرانية”.. واشنطن بوست تكشف أهداف المليشيا الطائفية في العراق

“مافيا إيرانية”.. واشنطن بوست تكشف أهداف المليشيا الطائفية في العراق
http://almnatiq.net/?p=678838
المناطق_الرياض

أعد مدير مكتب صحيفة “واشنطن بوست”  الأمريكية في العراق تامر الغباشي، تقريرا عن أن الميليشيات الطائفية الموالية للنظام الإيراني تحتشد من أجل إقامة دولة موازية تحكمها “عصابات مافيا”.

وكتب في التقرير الذي نشر اليوم، إن هذه التشكيلات أثارت غضب كثير من السياسيين العراقيين والسكان السنة والمسؤولين الأمريكيين.

وتحدث عن بداية تشكيلهم قائلا: “أصبحوا مقاتلين بعد أن شاركوا في تأمين بعد الأماكن التي يعتبرونها مقدسة تحت راية الحشد الشعبي”.

وأوضح أن بعض هذه المليشيات تعود جذورها إلى عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وبعض آخر ظهر لمحاربة القوات الأمريكية بعد عام 2003، إلى جانب أخرى تم تشكيلها في عام 2014 لمحاربة “داعش”، ولكنها في الوقت الراهن، بعد انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية، تضع نصب أعينها أهدافا سياسية واقتصادية.

وأشار إلى نقاط تمركزها موضحًا أنها توجد في محافظات الأنبار وصلاح الدين، ونينوي.

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