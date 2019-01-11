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استبعاد أرملة لديها 3 أطفال من منتجات «الإسكان».. والوزارة تتفاعل

استبعاد أرملة لديها 3 أطفال من منتجات «الإسكان».. والوزارة تتفاعل
http://almnatiq.net/?p=678841
المناطق_الرياض

توجهت مواطنة بشكوى إلى وزارة الإسكان بسبب استبعادها من منتجات الوزارة لكون أولادها أقل من اثنين، في حين أن لديها 3 أطفال.

وقالت المواطنة في شكواها التي توجهت بها إلى حساب الوزارة: “لي خمس سنوات مسجلة أنا وعيالي ننتظر شيئاً منكم.. أنا أرملة ولي ثلاثة أطفال ومن شهرين ترسلون تقولون غير مستحقة؛ عدد أفراد الأسرة أقل من 2.. أنا سجلتهم كلهم وأكبرهم 16 وأصغرهم 5”.

وتفاعل حساب خدمة المستفيدين مع شكوى المواطنة بقوله: “في حال كان سبب الرفض أن عدد الأفراد أقل من 2، نرجو منك تحديث بياناتك لدى الأحوال المدنية، واستخراج سجل أسرة باسم المتقدمة الرئيسية، وإدراج الأبناء التابعين وعمل إعادة تقديم وسوف يتم قبول طلبك بإذن الله”.

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