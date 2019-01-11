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شاهد .. إماراتي يحبس هنود في أقفاص لإجبارهم على تشجيع منتخب بلاده !

شاهد .. إماراتي يحبس هنود في أقفاص لإجبارهم على تشجيع منتخب بلاده !

أبرز المواد

شاهد .. إماراتي يحبس هنود في أقفاص لإجبارهم على تشجيع منتخب بلاده !

شاهد .. إماراتي يحبس هنود في أقفاص لإجبارهم على تشجيع منتخب بلاده !
http://almnatiq.net/?p=678850
المناطق_متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لمشجع إماراتي وهو يحبس عدد من الهنود في أقفاص ليجبرهم على تشجيع منتخب بلاده .

تم توثيق الفيديو قبل مباراة الإمارات والهند في كأس آسيا ، حيث سألهم المشجع أكثر من مرة من تشجعون ؟ ، ليردون عليه : “الهند” ، ولم يفتح لهم الأقفاص حتى ردوا عليه في المرة الأخيرة أنهم يشجعون الإمارات .

وبحسب موقع الإمارات اليوم ، فقد ألقت الجهات الأمنية الإماراتية، القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول .

وكشف المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيديو .

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