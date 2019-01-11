شاهد ردة فعل شاب شيشاني بعد سخرية 3 أشخاص روسيين منه ووصفه بـ “المثلي”

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: وقعت مشاجرة عنيفة بين ثلاثة رجال روسيين وشاب شيشاني أراد التسوق داخل أحد متاجر الوجبات السريعة في مدينة ” سان بطرسبورغ ” ، وذلك بعد أن تهكم أحدهم على الحقيبة التي يحملها الشاب في يده وشبهها بحقيبة النساء، ووصفه آخر بـ “المثلي ” وسخر منه أمام المتواجدين بالمكان .

وأثارت هذه الكلمات غضب الشاب الشيشاني، وانقض على هؤلاء الرجال مصوباً اللكمات القاسية إلى وجوههم واحداً تلو الآخر، حتى أنه تمكن من إسقاطهم على الأرض بعد لكمة واحدة فقط، ولم يمنعه سقوطهم على الأرض من توجيه الركلات العنيفة لمن سقط، وتوجيه اللكمات مرة أخرى لمن نهض.

قذف بالكراسي

وبحسب ما أوردته صحيفة ” ديلي ميل “، أن الشاب قد لجأ لاستخدام مقعداً حديدياً وقام بقذفه على رؤوسهم بقوة ولم يهدأ حتى سقط اثنان منهم على الأرض فاقدين الوعي واستسلم الآخر معترفاً بخطأه.

طلب موظفي المتجر من الشاب الهدوء وحكى لهم ما دفعه للقيام بهذا، وقد اقترحوا عليه الاتصال بالشرطة ليقاضي من تعدوا بالألفاظ عليه، ولكنه رفض ذلك مبرراً أنهم قد نالوا جزائهم.