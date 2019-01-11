احدث الأخبار

وفاة طفلين بحريق مروع في مخيم شرق طريف
أبرز المواد
 شاهد ردة فعل شاب شيشاني بعد سخرية 3 أشخاص روسيين منه ووصفه بـ “المثلي”
أبرز المواد
 مورينيو يجيب على السؤال الأصعب .. هل ستعود للبرتغال؟
أبرز المواد
 “مافيا إيرانية”.. واشنطن بوست تكشف أهداف المليشيا الطائفية في العراق
أبرز المواد
 استبعاد أرملة لديها 3 أطفال من منتجات «الإسكان».. والوزارة تتفاعل
أبرز المواد
 قرار جديد من «العمل» بشأن التوطين في القطاع الخاص
أبرز المواد
 التشهير والغرامة لمواطن ووافد بتهمة التستر بقطاع المقاولات
أبرز المواد
 “والله ما أقتلك” .. شاهد : ردة فعل أطفال بعد هروبهم من الحوثيين إلى صفوف الشرعية
أبرز المواد
 رسالة عاجلة من ولي العهد إلى رئيس وزراء البحرين
أبرز المواد
 أمير ⁧‫حائل‬⁩ يرفع الشكر للقيادة الحكيمة بمناسبة اعتماد رفع وتعديل الوظائف الإدارية
أبرز المواد
 الإمارات تعلق على خطاب بومبيو في القاهرة: واشنطن عبر وزيرها تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها
أبرز المواد
 شلل في حركة القطارات بإيران بسبب “المديونات”
أبرز المواد
وفاة طفلين بحريق مروع في مخيم شرق طريف

وفاة طفلين بحريق مروع في مخيم شرق طريف

أبرز المواد
شاهد ردة فعل شاب شيشاني بعد سخرية 3 أشخاص روسيين منه ووصفه بـ “المثلي”

شاهد ردة فعل شاب شيشاني بعد سخرية 3 أشخاص روسيين منه ووصفه بـ “المثلي”

أبرز المواد
مورينيو يجيب على السؤال الأصعب .. هل ستعود للبرتغال؟

مورينيو يجيب على السؤال الأصعب .. هل ستعود للبرتغال؟

أبرز المواد
“مافيا إيرانية”.. واشنطن بوست تكشف أهداف المليشيا الطائفية في العراق

“مافيا إيرانية”.. واشنطن بوست تكشف أهداف المليشيا الطائفية في العراق

أبرز المواد

وفاة طفلين بحريق مروع في مخيم شرق طريف

وفاة طفلين بحريق مروع في مخيم شرق طريف
http://almnatiq.net/?p=678858
المناطق_طريف

أسفر حريق مروع، في محافظة طريف، عن وفاة طفلين بعد صلاة عشاء أمس الخميس، في مخيم شرق المحافظة.

وأدى نشوب حريق في أحد المخيمات نتيجة عدم مراقبة الأسرة لأبنائها، إلى وفاة طفلين متأثرين بالحروق التي أصيبا بها جراء الحادثة.

يُذكر أن محافظة طريف تشهد منذ بداية إجازة الربيع كثافة للمتنزهين بغرض الاستمتاع والأجواء الربيعية بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مما جعل الأرض تكتسي بالبساط الأخضر كما شهدت المحافظة ظهور الفقع في بعض أجزائها.

وناشد الدفاع المدني الأهالي بأخذ الحيطة والحذر من أساليب التدفئة التي قد تتسبب في حوادث اختناق وحريق، وعواقب أخرى قد تطال أماكن قريبة أو مجاورة للحريق.

روابط ذات صلة

شاهد ردة فعل شاب شيشاني بعد سخرية 3 أشخاص روسيين منه ووصفه بـ “المثلي”

شاهد ردة فعل شاب شيشاني بعد سخرية 3 أشخاص روسيين منه ووصفه بـ “المثلي”
مورينيو يجيب على السؤال الأصعب .. هل ستعود للبرتغال؟

مورينيو يجيب على السؤال الأصعب .. هل ستعود للبرتغال؟
“مافيا إيرانية”.. واشنطن بوست تكشف أهداف المليشيا الطائفية في العراق

“مافيا إيرانية”.. واشنطن بوست تكشف أهداف المليشيا الطائفية في العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*