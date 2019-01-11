وفاة طفلين بحريق مروع في مخيم شرق طريف

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أسفر حريق مروع، في محافظة طريف، عن وفاة طفلين بعد صلاة عشاء أمس الخميس، في مخيم شرق المحافظة.

وأدى نشوب حريق في أحد المخيمات نتيجة عدم مراقبة الأسرة لأبنائها، إلى وفاة طفلين متأثرين بالحروق التي أصيبا بها جراء الحادثة.

يُذكر أن محافظة طريف تشهد منذ بداية إجازة الربيع كثافة للمتنزهين بغرض الاستمتاع والأجواء الربيعية بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مما جعل الأرض تكتسي بالبساط الأخضر كما شهدت المحافظة ظهور الفقع في بعض أجزائها.

وناشد الدفاع المدني الأهالي بأخذ الحيطة والحذر من أساليب التدفئة التي قد تتسبب في حوادث اختناق وحريق، وعواقب أخرى قد تطال أماكن قريبة أو مجاورة للحريق.