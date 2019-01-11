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بالأسماء.. «التعليم» تعلن قرارات تكليف مديري العموم

بالأسماء.. «التعليم» تعلن قرارات تكليف مديري العموم
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المناطق_الرياض

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، عدداً من قرارات تكليف مديري العموم في وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، وهي:

1 – تكليف عبدالمحسن بن سليمان السلوم، مديراً عاماً للشؤون المالية.
2 – تكليف أحمد بن حمود الفريج، مديراً عاماً للميزانية.
3 – تكليف نبيل بن سعد الزيد، مديراً عاماً لمراقبة المخزون.
4 – تمديد تكليف سعود بن ناصر الحقباني، مديراً عاماً لمركز الاتصالات الإدارية.
5 – تمديد تكليف إبراهيم بن يحيى النجيم، مديراً عاماً للخدمات العامة.
6 – تمديد تكليف هملان بن علي الهملان، مديراً عاماً للمشتريات.
7 – تمديد تكليف عبدالله بن عبدالرحمن السويدان، مديراً عاماً للمستودعات.

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