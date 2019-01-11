تكليفات جديدة في وزارة التعليم

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تكليفات جديدة في وزارة التعليم

تكليفات جديدة في وزارة التعليم
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المناطق_الرياض

اصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي عدداً من قرارات التكليف والتمديد لعدد من قيادات الوزارة شملت كل من :
تكليف الاستاذ عبدالمحسن سليمان السلوم مديراً عاما للشؤون المالية.

تمديد تكليف الاستاذ إبراهيم يحيى النجيم مديراً عاماً للخدمات العامة.

تمديد تكليف الاستاذ عبدالله بن عبدالرحمن السويدان مديراً عاما للمستودعات .

تكليف الاستاذ أحمد بن حمود الفريح مديراً عاما للميزانية.

تمديد تكليف الاستاذ سعود ناصر الحقباني مديراً عاماً لمركز الاتصالات الادارية.

تكليف الاستاذ نبيل سعد الزيد مديراً عاماً لمراقبة المخزون.

تمديد تكليف الاستاذ هملان بن علي الهملان مديراً عاما للمشتريات ويعمل بهذه القرارات حتى نهاية العام المالي الحالي
1440/1441.

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