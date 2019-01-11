أمين عام وزارة التعليم يزور إدارة التعليم بمحافظة شرورة والمدارس التابعة لها

زار أمين عام إدارات التعليم بوزارة التعليم الدكتور سليمان بن علي الكريدا يرافقه مدير التعليم بمحافظة شرورة الأستاذ فهد بن صالح عقالا عدداً من المدارس التابعة لإدارة التعليم بشرورة كما التقى بمديري الأقسام بالإدارة .

وتفقد الدكتور الكريدا على مدى يومين إدارة تعليم شرورة وتتبع كامل احتياج الإدارة وذلك خلال لقائه بمديري الأقسام .

واطلع خلال جولته على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس التعليم العام بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها كالوديعة والأخاشيم .

وقد التقى الكريدا والفريق الوزاري المرافق معه بقادة المدارس والهيئة الإدارية والتعليمية مستعرضاً معهم الخدمات المقدمة والتحديات التي تواجه الميدان التعليمي في المدارس بشكل عام والمدارس التي تشهد كثافة عالية بشكل خاص والسبل الكفيلة بتوفير جميع الوسائل التي تساعدهم على أداء رسالتهم على أكمل وجه .

وأشاد أمين عام إدارات التعليم بالوزارة, بالجهود المقدمة من إدارة تعليم شرورة لخدمة العملية التعليمة للطلاب والطالبات إضافة لعدد من المبادرات والأعمال المتميزة في المدارس التي أسهمت في تحسين البيئة التعليمية .

من جانبه أكد مدير التعليم بمحافظة شرورة الأستاذ فهد بن صالح عقالا أن هذه الزيارة تبرز اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – بالتعليم في المملكة وفي محافظة شرورة خاصة ، مثمناً الدعم الكبير الذي تحضى به الإدارة من الوزارة منذ تأسيسها قبل أشهر ، مما يؤكد حرص الوزارة على نجاح إدارة التعليم بمحافظة شرورة وتذليل الصعوبات أمامها ، ودعمها ميدانياً من خلال الزيارات ومتابعة الاحتياج والالتقاء بالقيادات الإشرافية والتربوية .

وبين أن التعليم في المحافظة منذ إنشاء الإدارة بالفصل الأول حقق العديد من الإنجازات من خلال طلابه ومعلميه ومدارسه وأن تحقيق هذه الانجازات والجوائز جاء بعد توفيق الله تعالى ثم بسبب الرعاية والدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة رعاها الله والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران , وبجهود مشكورة من وزارة التعليم التي تسعى لتوفير جميع الاحتياجات لإدارة التعليم بالمحافظة ومدارسها ، مقدما شكره لأمين وزارة التعليم على هذه الزيارة للمحافظة .