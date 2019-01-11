معرض القصيم الثاني للكتاب يجتذب الآف الزوار بمشاركة أكثر من 200 دار نشر

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يواصل معرض القصيم الثاني للكتاب، مساء اليوم ، اجتذاب مئات الزوار والمشاركين في منطقة القصيم ، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة القصيم ، بمشاركة أكثر من 200 دار نشر ، وذلك في صالة القصيم للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة ، الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالتعاون مع جمعية الناشرين السعوديين.

حيث يشهد معرض الكتاب في القصيم ، مشاركات نوعية من قبل الجهات الحكومية في المنطقة، ودور نشر وشركات ومؤلفين، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية متنوعة، تسهم في تطوير صناعة النشر والتأليف في المملكة، وإبراز جانب كبير من الحراك الثقافي في المملكة، وابتكار أساليب جديدة للتواصل المعرفي والتبادل الثقافي، وتقديم الأفكار التي من شأنها تشجيع القراءة والإطلاع على كل محتوى نافع ، كما يقدم المعرض انشطه ثقافيه واجتماعية وتوعوية وشعرية متنوعة تلامس طبقات المجتمع المتعدده .