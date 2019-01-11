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المعرفة ومشكلة اليقين محاضرة بأدبي جدة

المعرفة ومشكلة اليقين محاضرة بأدبي جدة
http://almnatiq.net/?p=678886
المناطق_عادل الزهراني

يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة ضمن فعاليات ايوان الفلسفة يوم بعد غد الأحد ، محاضرة بعنوان ” المعرفة ومشكلة اليقين تأملات في فيزياء الكم ” يقدمها الدكتور جاسم العلوى ويدير الأمسية الأستاذ عبدالرحمن مرشود .
وتقام الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية والفكرية والأدبية التي ينظمها النادي الأدبي الثقافي بجدة، من أجل إثراء النشاط الثقافي والادبي بالمحافظة.

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