يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة ضمن فعاليات ايوان الفلسفة يوم بعد غد الأحد ، محاضرة بعنوان ” المعرفة ومشكلة اليقين تأملات في فيزياء الكم ” يقدمها الدكتور جاسم العلوى ويدير الأمسية الأستاذ عبدالرحمن مرشود .
وتقام الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية والفكرية والأدبية التي ينظمها النادي الأدبي الثقافي بجدة، من أجل إثراء النشاط الثقافي والادبي بالمحافظة.
المعرفة ومشكلة اليقين محاضرة بأدبي جدة
يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة ضمن فعاليات ايوان الفلسفة يوم بعد غد الأحد ، محاضرة بعنوان ” المعرفة ومشكلة اليقين تأملات في فيزياء الكم ” يقدمها الدكتور جاسم العلوى ويدير الأمسية الأستاذ عبدالرحمن مرشود .
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