المعرفة ومشكلة اليقين محاضرة بأدبي جدة

المناطق_عادل الزهراني

يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة ضمن فعاليات ايوان الفلسفة يوم بعد غد الأحد ، محاضرة بعنوان ” المعرفة ومشكلة اليقين تأملات في فيزياء الكم ” يقدمها الدكتور جاسم العلوى ويدير الأمسية الأستاذ عبدالرحمن مرشود .

وتقام الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية والفكرية والأدبية التي ينظمها النادي الأدبي الثقافي بجدة، من أجل إثراء النشاط الثقافي والادبي بالمحافظة.