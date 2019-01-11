محاضرة ” تجربتي مع القراءة ” بين ثنايا معرض القصيم للكتاب

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يشهد معرض القصيم للكتاب الثاني نشاط ثقافي متميز ، و يقدم مجموعة من المحاضرات والانشطة الثقافية التي تلامس المجتمع بمشاركة نخبة من المفكرين والعلماء و المؤلفين .

حيث قدم الدكتور قيس ال الشيخ مبارك ، مساء اليوم ، محاضره بعنوان ” تجربتي مع القراءة ” والتي تناول من خلاله سيرته الذاتيه ، متطرقاً الى اهمية القراءه وطلب العلم ، مشيراً أن القراءة والاطلاع تجعلنا ندرك الواقع، و نستشر ف المستقبل.

مؤكداً أن القراءة من أهم وسائل التعلم للانسان فهي تزيد المعارف والثقافة العامة لدى الفرد ، لافتاً أن القراءة لها فوائد عديدة تعود على الصحة العقلية والقدرات الذهنية.

مشيراً أنه قبل قراءة اي كتاب لابد من الاطلاع على مقدمة الكتاب و الفهرس و معرفة اسم المؤلف ، ليستفيد القارئ ويصل الى الهدف الاسمى من القراءه ، متطرقاً الى بعض العلماء وتميز اقلامهم وثقافتهم .

لافتاً الى أهمية الاطلاع والقراءه والبحث في شتى العلوم والمعارف ، مشيداً بما يقدمه معرض الكتاب الثاني بالقصيم ، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ودوره البارز والملموس في اثراء الحراك الثقافي والمعرفي في المنطقة والذي يرسخ مكانة وتميز منطقة القصيم على الأصعده كافة .