وظائف برواتب شهرية وإضافية لخريجي الثانوية في أرامكو السعودية

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أعلنت شركة أرامكو السعودية عن فتح باب القبول في برنامج التدرج (APNE) لخريجي المرحلة الثانوية جميع الأقسام (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية).

ويعتبر البرنامج مهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

ويوفر البرنامج للمشاركين التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية وتختلف الفترة الزمنية للبرنامج حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة تستغرق عامين.

ويشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة. إن التدريب على المهارات الوظيفية يعتمد على المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك.

ومن ضمن مسارات البرنامج:

موظف أعمال مكتبية – مشغل آلات النفط والغاز – فني صيانة أدوات – رجل الإطفاء – رجل الأمن الصناعي – ميكانيكي حفر- فني معادن – لحام معادن – فني صيانة تكييف الهواء – فني كهرباء.

ومن ضمن شروط القبول: أن يكون معدل الثانوية 75% فأعلى (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية) وأن تكون درجة اختبار القدرات 70 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية وأن تكون سنة التخرج من الثانوية: (1436-1437)، (1437-1438)، (1438-1439)، (1439-1440) وأن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الادارة العامة للمرور.

أما الميزات المكتسبة أثناء الدراسة كمتدرج: راتب شهري مع توفير السكن بحسب خطة الشركة ومواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية.

رعاية طبية مجانية وفقاً لخطط الشركة واستخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة واستخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة وإجازة شهر رمضان بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركز التدريب وفقاً للتقويم السنوي لإدارات التدريب ودروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة.

أما الميزات المكتسبة كموظف في الشركة: راتب شهري لكل شهر ميلادي بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان وبدل سكن سنوي وإمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي.

إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة والرعاية الطبية للموظف والزوجة والأطفال والوالدين وخيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة وخيار المشاركة في برنامج تملك البيوت الخاص بموظفي الشركة.

استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة واستخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة ومواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية.

الاستفادة من التخفيضات المقدمة لموظفي الشركة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات.

و يبدأ للتقديم بتاريخ 1440/9/16هـ (الموافق 2019/5/21) ويستمر حتى تاريخ 1440/9/23هـ الموافق (2019/5/28) من خلال موقع الشركة من خلال الرابط التالي:

https://www.saudiaramco.com/ar/careers/saudi-applicants/non-employee-programs