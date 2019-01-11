أمير القصيم يطلع على مشاركة هيئة الأمر بالمعروف بمعرض الكتاب

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زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، جناح فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ” معرض القصيم للكتاب 2 “واطلع سموه على أركان المعرض وإصدارات الرئاسة المتنوعة، وتوج سموه هذه الزيارة بكلمة قال فيها (إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم المؤسسات الحكومية) وأكد على تمسك هذه الدولة بالعقيدة الصافية والشريعة الإسلامية والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشاد سموه بنهاية الزيارة بمشاركة الرئاسة وتميزها. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لجهود فرع الرئاسة العامة في منطقة القصيم بالمشاركات في الفعاليات والمهرجانات المقامة في المنطقة وامتداداً للتوجيهات والدعم والمتابعه الدائمة من معالي الرئيس العام أ.د. عبدالرحمن بن عبدالله السند.