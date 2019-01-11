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جامعة الباحة تفتح التسجيل ببرامج الدورات التدريبية

جامعة الباحة تفتح التسجيل ببرامج الدورات التدريبية
http://almnatiq.net/?p=678907

أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر, فتح التسجيل لبرامج دورات اللغة الإنجليزية، والدورات القصيرة، وذلك في كل من الباحة، والعقيق، بلجرشي، والمخواة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ.
وأبانت الكلية أن دورات اللغة الإنجليزية مخصصة للنساء، فيما تمضنت الدورات القصيرة للبنين والبنات, دورة في صيانة الحاسب الآلي، والفوتوشوب، وإدارة المشروعات الصغيرة .

وأبانت الكلية أنه على الراغبين بالتسجيل في برامج الدورات التدريبية الدخول على موقع الجامعة، أو عن طريق التسجيل المباشر بمقر الكلية.

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