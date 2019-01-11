مقتل طفل وإصابة 3 أخرين في انهيار أرضي وسط إندونيسيا

مقتل طفل وإصابة 3 أخرين في انهيار أرضي وسط إندونيسيا

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مقتل طفل وإصابة 3 أخرين في انهيار أرضي وسط إندونيسيا

مقتل طفل وإصابة 3 أخرين في انهيار أرضي وسط إندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=678910

أعلنت هيئة إدارة الكوراث في إندونيسيا اليوم، أن طفلًا لقى حتفه وأصيب ثلاثة آخرون، حينما جرفوا في انهيار أرضي بمدينة سوكابومي الواقعة وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الهيئة سوتوبو نوجروهو: إن مجموعة مكونة من ستة أطفال كانوا يلعبون بالقرب من السكك الحديدية في منطقة شديدة الانحدار حينما وقع الانهيار الأرضي الذي أدى إلى وفاة طفل وإصابة ثلاثة.

يذكر أن 32 شخصًا كانوا قد لقوا حتفهم في انهيار أرضي وقع في مدينة سوكابومي، التي تبعد بنحو 100 كيلو متر عن جنوب العاصمة جاكرتا، في وقت سابق من الشهر الجاري.

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