“التحالف الدولي” يؤكد بدء الانسحاب الأمريكي من سوريا

المناطق - الرياض

أكد الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن شون راين، الجمعة، أن عملية انسحاب القوات الأميركية قد بدأت من سوريا

وقال راين: “بدأت قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب- عملية انسحابنا المدروسة من سوريا”، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، رافضا إعطاء تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني للعملية والمواقع أو تحركات الجنود لأسباب أمنية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت في وقت مبكر من الجمعة أن الانسحاب الأميركي من سوريا بدأ. ونشرت الصحيفة صورة سفينة تتجه إلى الشرق الأوسط للمساعدة في إخراج القوات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في الشهر الماضي على نحو مفاجئ عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا.