أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

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قفزت أسعار الذهب الجمعة، مع تراجع الدولار بفعل توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي هذا العام، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أخبارًا بشأن التقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1294.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. والمعدن الأصفر مرتفع 0.7 بالمئة هذا الأسبوع. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1294.3 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1324.90 دولار للأوقية وسجل ارتفاعا بنحو 2.5 بالمئة هذا الأسبوع. وارتفعت الفضة بنحو 1.1 بالمئة إلى 15.73 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.6 بالمئة مسجلا 824.60 دولار للأوقية.