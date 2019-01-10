الأمسية الشعبية بملتقى المجاردة الشتوي تألق وإبداع

المناطق - المجاردة

ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي 1440 هـ أقيمت مساء أمس الخميس الأمسية الشعبية على مسرح شارع الفن ، حيث انطلقت بمشاركة للمنشد علي آل زومان بشيلتين وطنية .

كما تخلل الأمسية العديد من الفقرات بداية بالعزف على الناي وطرق الهوى من إبداع الشاعر محمد أبوشايع الشهري وعازف الناي المشهور ظافر الشهري .

عقبها انطلقت فعاليات الأمسية الشعبية وتقديم العديد من الألوان الشعبية مثل الخطوة والربخة بمشاركة الفنانين سالم القرني ومحمد عامر البارقي وبإخراج الاستاذ أحمد شارع الشهري ، هذا وقد تفاعل مئات الحضور مع جميع الألوان الشعبية والمشاركة بفعالية على خشبة المسرح .