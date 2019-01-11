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بومبيو : قمة دولية تبحث ملفي إيران و الشرق الأوسط يومي 13 و14 فبراير/شباط في بولندا

بومبيو : قمة دولية تبحث ملفي إيران و الشرق الأوسط يومي 13 و14 فبراير/شباط في بولندا

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بومبيو : قمة دولية تبحث ملفي إيران و الشرق الأوسط يومي 13 و14 فبراير/شباط في بولندا

بومبيو : قمة دولية تبحث ملفي إيران و الشرق الأوسط يومي 13 و14 فبراير/شباط في بولندا
http://almnatiq.net/?p=678966
المناطق - متابعات

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، عن عقد قمة دولية تبحث ملفي إيران و الشرق الأوسط يومي 13 و14 فبراير/شباط في بولندا.

وجاءت تصريحات بومبيو، الذي يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط، في سياق مقابلة تلفزيونية.

ووصل بومبيو، اليوم الجمعة، إلى البحرين، محطته الأولى في الخليج. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الشراكة مع دول الخليج ضرورية من أجل حماية إمدادات الطاقة العالمية و”مواجهة العدوان الإيراني”.

وكان بومبيو استهل جولته في الشرق الأوسط بزيارة الأردن ثم العراق ومصر. وسيتوجه الوزير الأميركي بعد البحرين إلى الإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، أي كل دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأكد المتحدث الأميركي أن “مجلس تعاون خليجي متحد هو حجر الأساس للسلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي وهو النظام الإيراني”.

 

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