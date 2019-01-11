أدبي حائل يطلق حزمة من الحوارات واللقاءات السياسية باستضافة الأكاديمي المعروف د. عايد بن مناع

حائل - خالد العميم

يطلق النادي الادبي الثقافي بحائل قرييا العديد من الحوارات واللقاءات امتدادا لدور النادي الثقافي ومسؤوليته الوطنية ، ومنها اللقاءات السياسية وذلك باستضافة المحلل السياسي ، والأكاديمي المعروف د. عايد بن مناع الذي سيتحدث خلاله ، حول الدور المحوري والقيادي للمملكة العربية السعودية ، والقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية ..علاوة علی اقامه النادي العديد من الأمسيات الأدبية الخليجية من باب مد يد الجسور مع الادباء الخليجين، والتي انطلقت قبل أسابيع من الإمارات ويليها ( سلطنة عمان – والبحرين – والكويت )

وطلب رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بحائل د. نايف المهيلب الحضور المهم وإثراء الجميع لهذه الفعاليات والحوارات واللقاءات الثقافية الساخنة والاستفادة منها والتفاعل مع ما سيُقدّم فيها من المحتوی الثقافي والمعرفي وذلك من باب تعزيز ودعم الحراك الثقافي في المنطقة عبر هذه الانشطة الادبية المؤثرة واستضافة أسماء كبيرة ولامعة لها مكانتها علی الساحة الثقافية .