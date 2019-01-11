المملكة تدين وتستنكر التفجير بسيارة مفخخة الذي وقع بقضاء القائم في محافظة الأنبار العراقية

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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير بسيارة مفخخة الذي وقع بقضاء القائم في محافظة الأنبار العراقية، مخلفا عدداً من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، ومؤكدا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد العنف والإرهاب والتطرف.