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فرنسا تدعو إيران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية

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فرنسا تدعو إيران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية

فرنسا تدعو إيران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية
http://almnatiq.net/?p=678986
المناطق - وكالات

دعت الخارجية الفرنسية، إيران، اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في المؤتمر الصحافي اليومي: “تُذكر فرنسا بأن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”.

وأضافت أن فرنسا “تدعو إيران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك التجارب التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية”.

وكانت فون دير مول ترد على تصريحات للرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس أعلن فيها عزم طهران إرسال قمرين صناعيين إلى الفضاء باستخدام صواريخ مصنوعة في إيران.

وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني، وقدرة صواريخ طهران على حمل رؤوس نووية.

وفي الجولة الحالية التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو ، التقى، الخميس، في القاهرة مع نظيره المصري، سامح شكري، وبحث معه حملة التدمير التي يقوم بها النظام الإيراني في المنطقة.

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