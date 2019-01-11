حرفيو وحرفيات مراكز الإبداع الحرفي بالقصيم يميزون تراث المنطقة بالجنادرية ٣٣

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برزت مشاركة حرفيو وحرفيات مركز الإبداع الحرفي في منطقة القصيم في فعاليات مهرجان الجنادرية ٣٣ ” وفاء وولاء” بالتنوع في الحرف الشعبية الأصيلة وبالاهتمام البالغ من زوار جناح منطقة القصيم ، حيث حظيت المشاركة بصيت واسع ووجدت تسليطاً من المهتمين بالموروث الشعبي السعودي نظراً لما تتميز به المنطقة من تاريخ عريق وحرف مستوحاة من طبيعة النسيج القصيمي في الزمن القديم .

وتهدف المشاركة السنوية للمراكز الحرفية مع أمارة المنطقة للتعريف بالحرف وأصحابها والاهتمام ‏بكل مايوحي لحياة سكان المنطقة من خلال اعتمادهم على الصناعات الحرفية في شتى مجالات الحياة بالإضافة إلى تشجيع الحرفيين والحرفيات ‏على الإبداع وتنمية مهاراتهم في مجال الحرف ‏والصناعات اليدوية ‏.

وتأتي مشاركة الحرفيين في مراكز الإبداع الحرفي بالقصيم في هذا المحفل التراثي الكبير ” الجنادرية ٣٣ “، بالإضافة إلى جناح “صنع في القصيم” الذي يبرز مجموعة من المنتجات الحرفية المتميزة، امتدادا لمشاركات المراكز المستمرة وذلك بهدف عرض وتسويق المنتجات الحرفية بمنطقة القصيم في مجالات متنوعة .

كما يشار إلى أن الحرفيين أعادوا فن وحرف الماضي ، التي يعود تاريخها لمئات السنين لأذهان زوار جناح المنطقة من خلال حرفة النحت على الأخشاب والخوصيات والجلديات والأواني الطينية ، بالإضافة إلى الصوفيات والألعاب الخاصة بالأطفال ، وغيرها من أدوات خشبية ونحاسية يتم استخدامها في العديد من الصناعات الحرفية التي تتميز بها منطقة القصيم .

ويلفت إلى أن مراكز الإبداع الحرفي في مركز الحرف اليدوية والتراث الوطني ببريدة وسوق المسوكف الشعبي بعنيزة تحتضن العشرات من الحرفيين والحرفيات إلى جانب وجود العديد من المتاحف الشخصية التي تحتوي على مقتنيات تراثية مميزة، حيث يظهر دور هذه المراكز في بقاء الكثير من الحرف دون أن تندثر ولتبقى معلماً تاريخياً وتراثياً وثقافياً .