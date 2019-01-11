أستراليا تفوز على فلسطين بثلاثية

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تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره المنتخب الفلسطيني بثلاثية، في اللقاء الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة 2 لكأس آسيا 2019.

وأفتتح الأسترالي جيمي ماكلارين أول أهداف المباراة في الدقيقة 18، ثم اضاف الأسترالي أوبر مابيل ثاني أهداف المواجهة في الدقيقة 20، وفي نهاية زمن المباراة تمكن أبوستولوس جيانو من أحراز الهداف الثالث لأسترالي.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيد إلى 3 نقاط بالمركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن المتصدر المنتخب الأردني، فيما تجمد رصيد المنتخب الفلسطيني بنقطة واحدة متساوياً مع المنتخب السوري.

وستختتم مواجهات دور المجموعة الثانية يوم الثلاثاء القادم حيث يلعب المنتخب الأسترالي أمام سوريا على ملعب استاد خليفة بن زايد بنادي العين، فيما سيلاقي منتخب فلسطين نظيره الأردني وستلعب على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.