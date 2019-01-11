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بولتون : واشنطن ستواصل المحادثات العسكرية مع تركيا

بولتون : واشنطن ستواصل المحادثات العسكرية مع تركيا
http://almnatiq.net/?p=679005
المناطق - وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، اليوم الجمعة، إن المحادثات بين مسؤولين عسكريين أميركيين ونظرائهم الأتراك حول الأكراد وسوريا ستتواصل الأسبوع القادم على أمل التوصل إلى نتائج مقبولة من البلدين.

وأضاف بولتون في مقابلة إذاعية، أن الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو يدركان أن تركيا ملتزمة “بعدم الإضرار بالأكراد الذين قاتلوا معنا ضد تنظيم داعش”.

وهناك خلاف عميق بين تركيا والولايات المتحدة رغم أنهما حليفتان في حلف شمال الأطلسي، بشأن تطبيق خطة الرئيس دونالد ترمب لسحب نحو ألفي جندي متمركزين في سوريا، وهذه الخطة مرهونة بالتعاون التركي لتأمين شمال شرق سوريا في ظل الانسحاب الأميركي.

وعلى الرغم من أن الانسحاب الأميركي شابته رسائل متضاربة من ترمب وإدارته فإن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش قال إن الانسحاب بدأ اليوم الجمعة.

وحاول مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الأسبوع الحالي، الحصول على ضمانات بأن تركيا لن تلحق الضرر بوحدات حماية الشعب الكردية بعد الانسحاب لكن ذلك قوبل بتوبيخ شديد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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