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مفتي عام المملكة يستقبل وزير التعليم

مفتي عام المملكة يستقبل وزير التعليم
http://almnatiq.net/?p=679008
المناطق - واس

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ اليوم، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وجرى خلال الاستقبال، الحديث عن أهمية التعليم والعملية التعليمية، والجهود والموارد التي تبذلها الدولة لهذا القطاع وجهود وزارة التعليم في خدمة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.
وأكد معالي وزير التعليم حرص الوزارة على تقديم تعليم مميز وفق معايير عالمية وعلى نهج الدولة القائم على الشريعة الإسلامية، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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