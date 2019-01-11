احدث الأخبار

“البيئة” تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في محافظتي الأفلاج والسليل
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة يستقبل وزير التعليم
أبرز المواد
 بولتون : واشنطن ستواصل المحادثات العسكرية مع تركيا
أبرز المواد
 مقتل وجرح 15 مدنياً في هجوم صاروخي للحوثيين
أبرز المواد
 أستراليا تفوز على فلسطين بثلاثية
أبرز المواد
 حرفيو وحرفيات مراكز الإبداع الحرفي بالقصيم يميزون تراث المنطقة بالجنادرية ٣٣
أبرز المواد
 فرنسا تدعو إيران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تطلق خدماتها الإلكترونية لتصريح طائرات “الدرونز”
أبرز المواد
 الفالح يرأس وفد المملكة المشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يبدأ غدًا السبت
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر التفجير بسيارة مفخخة الذي وقع بقضاء القائم في محافظة الأنبار العراقية
أبرز المواد
 أدبي حائل يطلق حزمة من الحوارات واللقاءات السياسية باستضافة الأكاديمي المعروف د. عايد بن مناع
منطقة حائل
 وزير الخارجية الأميركي يصل البحرين في أول محطة خليجية
أبرز المواد
“البيئة” تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في محافظتي الأفلاج والسليل

“البيئة” تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في محافظتي الأفلاج والسليل

أبرز المواد
مفتي عام المملكة يستقبل وزير التعليم

مفتي عام المملكة يستقبل وزير التعليم

أبرز المواد
بولتون : واشنطن ستواصل المحادثات العسكرية مع تركيا

بولتون : واشنطن ستواصل المحادثات العسكرية مع تركيا

أبرز المواد
مقتل وجرح 15 مدنياً في هجوم صاروخي للحوثيين

مقتل وجرح 15 مدنياً في هجوم صاروخي للحوثيين

أبرز المواد

“البيئة” تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في محافظتي الأفلاج والسليل

“البيئة” تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في محافظتي الأفلاج والسليل
http://almnatiq.net/?p=679011
المناطق - واس

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة عمليات مكافحة واستكشاف الجراد الصحراوي عبر 10 فرق أرضية وفرقة جوية بمنطقة الرياض في نطاق موسم التكاثر الشتوي في محافظات الأفلاج والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.
وأوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني, أن شوهد الجراد الصحراوي في محافظات الأفلاج والسليل، حيث تمكنت الوزارة من مكافحة أسراب جراد أحمر غير ناضج في محافظة الأفلاج “السيح، البديع الجنوب” في مساحة 160 هكتار من أصل 600 هكتار جرى استكشافها، وتم معالجة المنطقة المصابة بالكامل، مشيراً إلى أن عدد الحشرات في الهكتار الواحد تبلغ من 800 إلى 1100 حشرة.
وأفاد أن الفرق الميدانية في محافظة السليل “مران، إهمام” نجحت في مكافحة أسراب الجراد في مساحة 600 هكتار من أصل 1200 هكتار، مبينًا أن عدد الحشرات بلغ نحو 800 إلى 1200 حشرة في الهكتار الواحد.
وأكد الشمراني أن أعمال الرش والمكافحة مستمرة في محافظات منطقة الرياض عبر 34 موظفًا من فرع الوزارة في الرياض، إضافة إلى ثلاثة مهندسين من مركز مكافحة الجراد للدعم المباشر.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل في تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2018م، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في 1500 موقع في المملكة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة، للحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

روابط ذات صلة

مفتي عام المملكة يستقبل وزير التعليم

مفتي عام المملكة يستقبل وزير التعليم
بولتون : واشنطن ستواصل المحادثات العسكرية مع تركيا

بولتون : واشنطن ستواصل المحادثات العسكرية مع تركيا
مقتل وجرح 15 مدنياً في هجوم صاروخي للحوثيين

مقتل وجرح 15 مدنياً في هجوم صاروخي للحوثيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*