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بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .. الهلال والباطن يتعادلان مع الرائد والاتفاق وفوز الشباب برباعية
http://almnatiq.net/?p=679014
المناطق - واس

تعادل فريق الهلال مع نظيره الرائد بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وشهدت الجولة فوز الشباب على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف ، فيما تعادل الباطن مع الاتفاق سلبيا.
وسجل الهلال هدف الأول عن طريق محمد الشلهوب في الدقيقة 92 لكن مازن أبو شرارة لاعب الرائد أدرك التعادل بالدقيقة 94 ، ليرتفع رصيد الهلال إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن النصر الثاني ، كما رفع الرائد رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع .
وفي المباراة الثانية حقق فريق الشباب فوزا كبيرا على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف ، وسجل للشباب ناصر الشمراني في الدقيقة 25 وعبد المجيد الصليهم في الدقيقة 67 و بوديكس هدفين في الدقيقتين 76 و93 ، فيما سجل هدف الفيحاء عبد الله آل سالم في الدقيقة 71 ، ليرتفع رصيد الشباب إلى 32 نقطة في المركز الثالث ، وتجمد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر .
وفي لقاء اخر تعادل الباطن مع الاتفاق بدون أهداف ، ليرتفع رصيد الباطن إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر ، والاتفاق بـ 23 نقطة في المركز الثامن .

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