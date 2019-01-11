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4 ورش عمل مصاحبة لملتقى “واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحصين المجتمع من الجماعات الإرهابية المحظورة”

4 ورش عمل مصاحبة لملتقى “واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحصين المجتمع من الجماعات الإرهابية المحظورة”

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4 ورش عمل مصاحبة لملتقى “واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحصين المجتمع من الجماعات الإرهابية المحظورة”

4 ورش عمل مصاحبة لملتقى “واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحصين المجتمع من الجماعات الإرهابية المحظورة”
http://almnatiq.net/?p=679036
المناطق - واس

انطلقت ورش أعمال ملتقى “واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحصين المجتمع من الجماعات الإرهابية المحظورة” اليوم، بمشاركة نحو 1500 متخصص وأكاديمي, حيث تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, ويرعاه معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحي الشفا بالرياض.
وجرى خلال ورش أعمال الملتقى, مناقشة عدد من المحاور التي تهدف لرفع مستوى أداء المكاتب التعاونية من أبرزها : التعريف برؤية المملكة 2030 ورؤية الوزارة المنبثقة منها، والتعميم والمواءمة لرؤية المملكة في عملية التخطيط للمكاتب التعاونية، والتحديات الوطنية في ضوء الرؤية, وكيفية تضمينها في مدخلات ومستهدفات خطط المكاتب التعاونية, وتوعية المجتمع من خطر الجماعات المتطرفة الإرهابية.
وقدم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة والإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي, الورشة الأولى التي حملت عنوان “التوازن في عمل المكاتب التعاونية من حيث إعداد البرامج وآلية التنفيذ”, أما الورشة الثانية فقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود أمين اللجنة العليا الاستشارية مستشار معالي الوزير الشيخ فايز بن مساعد الحربي, عن “تطوير آليات فسح البرامج بما يحقق رسالة الوزارة”.
وقدم المدير العام لمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الشؤون الإسلامية الدكتور صالح بن أحمد الزهراني الورشة الثالثة بعنوان “التحديات الوطنية في ضوء رؤية 2030, وكيفية تضمينها في مدخلات ومستهدفات خطط المكاتب التعاونية” شارك فيها أصحاب الفضيلة رؤساء ومكاتب الدعوة بالمملكة, فيما جاءت الورشة الرابعة في مناقشة موضوع “إقامة حملات في بيان خطر الجماعات والأحزاب المحظورة”, قدمها مشرف وحدة الأمن الفكري بكلية الشريعة بالأحساء فضيلة الشيخ صالح بن خليفة الكليب.
واستعرض المدير العام بفرع الوزارة بالمدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي, ورشة العمل التي حملت عنوان “واجب المكاتب الدعوة بالمساهمة في توعية المجتمع من خطر الجماعات الضالة عبر إعداد وتوزيع المواد العلمية الموثوقة”.

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