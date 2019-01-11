وصول ٢.٣ مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 2.7 مليون تأشيرة عمرة

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سجلت الإحصاءات التراكمية حتى ٤ جمادى الأولى ١٤٤٠ في مؤشر العمرة الأسبوعي، وصول عدد تأشيرات العمرة الصادرة إلى 2,785,790 تأشيرة، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 2,346,429 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 345,114 معتمرًا، منهم 233,910 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 111,204 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,001,315معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، حيث يقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

يذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 9,840 موظفًا، منهم 8,148 من الذكور، و1,692 من الإناث, وأن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2,122,424 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 213,121 معتمرًا، وسجل وصول 10,884معتمرًا عبر المنافذ البحرية, أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب : باكستان 637,745، تليها إندونيسيا 420,410، بعدها الهند 292,607، ثم ماليزيا 135,895، واليمن خامسًا 128,618, فيما تأتي بعدها كل من : الجزائر 87,120، ومصر 73,179، وتركيا 65,970، والإمارات العربية المتحدة 59,855، وبنجلاديش 57,701.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.