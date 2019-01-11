مدرب الأخضر : جاهزون للبنان غداً .. والالتزام بالخطة سيضمن لنا الفوز

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http://almnatiq.net/?p=679052
المناطق - واس

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطوان بيتزي جاهزية الأخضر لمواجهة الغد أمام لبنان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات .
وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في قاعة المؤتمرات بملعب نادي النصر الإماراتي بدبي : “نأمل أن نطبق تماماً ما نتدرب عليه وأن نفرض أسلوب لعبنا ، لمواصلة المستوى والأداء الجيد الذي ضمن لنا الفوز في الجولة الجولة الأولى أمام كوريا الشمالية .
وأضاف : “جميع المباريات صعبة ومن يفرض أسلوبه سيفوز ، ومنافسنا مستعد جيداً والفوز غداً سيأتي بالالتزام بالخطة وبذل أقصى جهودنا لفرض أسلوبنا في المباراة” .
وأشار بيتزي إلى أن مفاوضات الأندية لاعبي المنتخب حالياً لا تؤثر عليهم ، مؤكداً أن هذا الأمر يحدث مع جميع اللاعبين في العالم “.
ولفت المدرب الأرجنتيني النظر إلى هناك العديد من النقاط الإيجابية التي خرجنا بها من مباراة كوريا الشمالية ، أهمها التركيز العالي والدقة والالتزام ، مبيناً أن هذه الإيجابيات إذا استمرت سيكون من الصعب لأي منتخب أن يتفوق عليهم.
بدوره أكد لاعب المنتخب السعودي حسين المقهوي جاهزيتهم منذ بداية البطولة لتقديم المستوى والأداء المميز المقرون بالنتيجة ، واصفًا مباراة الغد بالأخطر والأصعب كوّن المنتخب اللبناني خسر لقاءه الأول وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في المنافسة للوصول إلى الدور الثاني .
وقال : ” المدرب اختار الأنسب للمباريات في طل تواجدنا معه منذ فترة طويلة وهذا التجانس سيكون مفيداً لنا لتطبيق خطة المدرب وتحقيق الفوز بمشيئة الله .

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