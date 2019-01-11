احدث الأخبار

الأهلي يكتسح أحد بخماسية
أبرز المواد
 استئناف الدراسة لنزلاء سجون منطقة الرياض
منطقة الرياض
 رئيس الاتحاد الآسيوي : الانطلاقة القوية لكأس آسيا تبشر ببطولة قوية
أبرز المواد
 تكليف المهندس الديلمي رئيساً لبلدية محافظة بني حسن
منطقة الباحة
 الجيش اليمني يرصد 446 خرقا حوثيا للهدنة في الحديدة منذ سريانها قبل أكثر من عشرين يوم
أبرز المواد
 ضبط أكثر من 2.4 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 على خطى ترامب.. ماكرون لن يحضر منتدى دافوس
أبرز المواد
 مدرب الأخضر : جاهزون للبنان غداً .. والالتزام بالخطة سيضمن لنا الفوز
أبرز المواد
 التنين الصيني ثاني المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019
أبرز المواد
 وصول ٢.٣ مليون معتمر إلى المملكة وإصدار أكثر من 2.7 مليون تأشيرة عمرة
أبرز المواد
 4 ورش عمل مصاحبة لملتقى “واجب المكاتب التعاونية في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحصين المجتمع من الجماعات الإرهابية المحظورة”
أبرز المواد
 “البيئة” مسح ١٨٠٠ هكتار في الأفلاج والسليل لمكافحة الجراد
منطقة الرياض
الأهلي يكتسح أحد بخماسية

الأهلي يكتسح أحد بخماسية

أبرز المواد
استئناف الدراسة لنزلاء سجون منطقة الرياض

استئناف الدراسة لنزلاء سجون منطقة الرياض

منطقة الرياض
رئيس الاتحاد الآسيوي : الانطلاقة القوية لكأس آسيا تبشر ببطولة قوية

رئيس الاتحاد الآسيوي : الانطلاقة القوية لكأس آسيا تبشر ببطولة قوية

أبرز المواد
تكليف المهندس الديلمي رئيساً لبلدية محافظة بني حسن

تكليف المهندس الديلمي رئيساً لبلدية محافظة بني حسن

منطقة الباحة

ضبط أكثر من 2.4 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط أكثر من 2.4 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
http://almnatiq.net/?p=679058
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 4 / 5 / 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:-
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (2417080) مخالفاً، منهم (1879358) مخالفاً لنظام الإقامة، و(370311) مخالفاً لنظام العمل، و(167411) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (39914) شخصاً، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1820) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثـــــاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3265) شخصاً.
رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (975) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (940) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (35) سعودياً.
خامسـاً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12531) وافداً مخالفاً، منهم (10538) رجلاً، و (1993) امرأة.
سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (374849) مخالفاً، وإحالة (337742) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (417511) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (617267) مخالفاً.

روابط ذات صلة

الأهلي يكتسح أحد بخماسية

الأهلي يكتسح أحد بخماسية
رئيس الاتحاد الآسيوي : الانطلاقة القوية لكأس آسيا تبشر ببطولة قوية

رئيس الاتحاد الآسيوي : الانطلاقة القوية لكأس آسيا تبشر ببطولة قوية
الجيش اليمني يرصد 446 خرقا حوثيا للهدنة في الحديدة منذ سريانها قبل أكثر من عشرين يوم

الجيش اليمني يرصد 446 خرقا حوثيا للهدنة في الحديدة منذ سريانها قبل أكثر من عشرين يوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*