تكليف المهندس الديلمي رئيساً لبلدية محافظة بني حسن

المناطق-فلاج الشعيفاني

صدر قرار أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بتكليف المهندس احمد الديلمي رئيساً لبلدية محافظة بني حسن

وقدم رئيس بلدية محافظة بني حسن شكره لأمين منطقة الباحة على منحه هذه الثقة ، سائلاً الله عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.

ويعتبر الديلمي احد الكفاءات الفنية والادارية المشهود لها بالمنطقة