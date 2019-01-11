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رئيس الاتحاد الآسيوي : الانطلاقة القوية لكأس آسيا تبشر ببطولة قوية

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رئيس الاتحاد الآسيوي : الانطلاقة القوية لكأس آسيا تبشر ببطولة قوية

رئيس الاتحاد الآسيوي : الانطلاقة القوية لكأس آسيا تبشر ببطولة قوية
http://almnatiq.net/?p=679067
المناطق - واس

أكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم ال خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سعادته بالانطلاقة القوية لبطولة كأس اسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة من الخامس من يناير الحالي وحتى الأول من شهر فبراير القادم ، مؤكدًا أن البطولة جسدت التلاحم الآسيوي الكروي ورفعت شعار “آسيا موحدة” عبر التنافس الشريف وامتزاج جماهير القارة مع الندية والقوة الفنية التي تحظى بها البطولة.
وأوضح معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم أن اتخاذ قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة ببطولة كاس آسيا إلى 24 منتخبًا كان قرارًا تاريخيًا من قبل الاتحاد الآسيوي الذي خطى تلك الخطوة المهمة للوصول إلى كل أنحاء القارة ودمج التنافس والارتقاء بكرة القدم وزيادة التقارب الآسيوي.
وأضاف “كان لابد من التحرك سريعًا لاستغلال مصدر ثراء القارة الآسيوية وتعدادها البشري وتحقيق الهدف الأسمى من منافسات كرة القدم لذلك تمت زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس آسيا وهي الزيادة التي ألهمت الاتحادات الأخرى خارج آسيا على المضي قدما بمسايرتها لنؤكد أن كرة القدم للجميع ومن واجبنا أن نمد اليد والدعم لإضاءة نور كرة القدم في كل أنحاء قارتنا” .
وأكد أهمية الاحتكاك وتبادل الخبرات وتنمية العلاقات في مثل تلك المحافل مضيفًا “الاتحاد الآسيوي هو بيت كرة القدم في القارة والبطولات ليست محتكرة على المباريات فقط فالأجواء تأخذ الجميع إلى مزيد من كسب العلاقات وبناء الصداقات وتبادل الخبرات في كل مجال وهو الأمر الذي يزيد من الوحدة الآسيوية ويقويها من الداخل وفي هذه البطولة نرى هذه الأمور تتحقق وهي مصدر سعادة كبيرة لنا”.

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