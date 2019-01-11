استئناف الدراسة لنزلاء سجون منطقة الرياض

المناطق - فلاج الشعيفاني

استأنفت سجون منطقة الرياض تعليم النزلاء في كافة السجون الفرعية للفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٠ وشملت المراحل التعليم العام وكذلك التعليم الجامعي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، جامعة الملك فيصل.

وتولي وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم الرياض اهتمام بالغ في جودة التعليم وحسن المخرجات وكافة الامكانيات المسخرة ،

ويتزامن ذلك مع توفير المديرية العامة للسجون بيئة تعليمية مناسبة لكافة المستويات التعليمية إيمانا بقيمة التعليم وكونه أهم أسباب القضاء على الجريمة

وإصلاح النزلاء بعد الإفراج عنهم.