الولايات المتحدة تدين الهجوم الحوثي في لحج

المناطق - واس

دانت الولايات المتحدة بشدة اليوم الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي التابعة لإيران على عرض عسكري للقوات الحكومية اليمنية في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن الهجوم الذي وقع أمس الخميس يتعارض وروح اتفاق إطلاق النار في الحديدة، والتقدم الذي تم إحرازه الشهر الماضي خلال المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة واستضافتها السويد”.