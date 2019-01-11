احدث الأخبار

فرنسا تدعو إيران لوقف أنشطة الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تدين الهجوم الحوثي في لحج
أبرز المواد
 مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة
أبرز المواد
 الأهلي يكتسح أحد بخماسية
أبرز المواد
 استئناف الدراسة لنزلاء سجون منطقة الرياض
منطقة الرياض
 رئيس الاتحاد الآسيوي : الانطلاقة القوية لكأس آسيا تبشر ببطولة قوية
أبرز المواد
 تكليف المهندس الديلمي رئيساً لبلدية محافظة بني حسن
منطقة الباحة
 الجيش اليمني يرصد 446 خرقا حوثيا للهدنة في الحديدة منذ سريانها قبل أكثر من عشرين يوم
أبرز المواد
 ضبط أكثر من 2.4 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 على خطى ترامب.. ماكرون لن يحضر منتدى دافوس
أبرز المواد
 مدرب الأخضر : جاهزون للبنان غداً .. والالتزام بالخطة سيضمن لنا الفوز
أبرز المواد
 التنين الصيني ثاني المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019
أبرز المواد
فرنسا تدعو إيران لوقف أنشطة الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية

فرنسا تدعو إيران لوقف أنشطة الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية

أبرز المواد
الولايات المتحدة تدين الهجوم الحوثي في لحج

الولايات المتحدة تدين الهجوم الحوثي في لحج

أبرز المواد
مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

أبرز المواد
الأهلي يكتسح أحد بخماسية

الأهلي يكتسح أحد بخماسية

أبرز المواد

فرنسا تدعو إيران لوقف أنشطة الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية

فرنسا تدعو إيران لوقف أنشطة الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية
http://almnatiq.net/?p=679091
المناطق - وكالات

دعت فرنسا إيران اليوم الجمعة إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية، وذلك بعد أن قالت طهران إنها قد تطلق قمرين صناعيين في الأسابيع القادمة، وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي يومي “تُذكر فرنسا بأن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”.

وأضافت أن فرنسا “تدعو إيران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك التجارب التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية”.

كانت فون دير مول ترد على تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس قال فيها إنه سيتم إرسال قمرين صناعيين إلى الفضاء باستخدام صواريخ مصنوعة في إيران.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تدين الهجوم الحوثي في لحج

الولايات المتحدة تدين الهجوم الحوثي في لحج
مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة
الأهلي يكتسح أحد بخماسية

الأهلي يكتسح أحد بخماسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*