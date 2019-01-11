التحالف يدمر شبكة اتصالات نهبها الحوثيون وسخروها لعملياتهم

المناطق - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه دمر شبكة اتصالات عسكرية لمليشيا الحوثي، وكهف كان يؤوي خبراء أجانب للتحكم بالطائرات بدون طيار.

وأوضح التحالف في إفادة صحفية إن الميليشيات الحوثية كانت قد استولت على موقع لشركة اتصالات يمنية وحولته إلى مركز اتصالات عملياتي وتحكم بالطائرات دون طيار.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية، إن تدمير مركز الاتصالات والتحكم “يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الاستخدام المزدوج”، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف “يحيد العمليات الإرهابية للميليشيات الحوثية ويحقق الأمن الإقليمي والدولي”.

وتأتي غارة التحالف العربي غداة هجوم إرهابي نفذته ميليشيا الحوثي بواسطة طائرة مسيرة، واستهدف منصة عرض في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، مما أسفر عن مقتل 6 جنود على الأقل، وإصابة 4 مسؤولين كبار.

وأصيب في التفجير رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن عبد الله النخعي، ومحافظ لحج أحمد عبد الله التركي، والعميد الركن ثابت جواس، بالإضافة إلى الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب.

وقالت الحكومة اليمنية إن هجوم العند يعكس عدم جدية الميليشيات الحوثية بالالتزام بتحقيق السلام والتخلي عن تعنتها.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من تصعيد العنف في اليمن، داعيا إلى التحلي بضبط النفس والعمل والحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد واستئناف عملية السلام.