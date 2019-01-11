الثلوج تغلق عشرات الطرق في الجزائر.. والجيش يتدخل

المناطق - وكالات

أغلقت الثلوج عشرات الطرق في ولايات جزائرية أمام حركة المرور، بعد تساقطها على مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مما دفع بالجيش للتدخل لتخفيف الأزمة.

وتشهد عشرات الطرق العامة في الجزائر، انقطاعا في حركة السير بكل من ولايات البليدة وتيزي وزو والبويرة وبجاية وسطيف وبرج بوعريريج وجيجل ومسيلة، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تدخلت فيه قوات للجيش الوطني الشعبي في المناطق المعزولة، من أجل فتح الطرقات المقطوعة، حيث “جندت لذلك كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية”.

وأفادت وكالات الأرصاد الجوية الجزائرية، الخميس، أن الثلوج سقطت على مرتفعات شرقي ووسط شرقي البلاد، التي يتجاوز ارتفاعها 900 متر، وعلى مرتفعات بعض ولايات وسط البلاد التي يفوق علوها ألف متر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه “تبعا للتقلبات الجوية التي تعرفها المناطق الشمالية للوطن المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج، وتنفيذا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى المناطق المعزولة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة منذ الساعات الأولى بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة”.