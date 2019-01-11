مسؤول عسكري أمريكي ينفي سحب جنود من سوريا.. ويوضح “الحقيقة”

المناطق - وكالات

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة لم تسحب أي جنود من سوريا حتى الآن، لكنها قامت بسحب بعض المعدات العسكرية.

وأضاف المسؤول أن عملية سحب المعدات العسكرية هي الخطوة الأولى في عملية الانسحاب من سوريا، وهو ما بدء بالعمل به الآن، لكنه أكد أن الجنود الأميركيين لم يقوموا بالمغادرة حتى هذه اللحظة، حسبما نقلت عنه وكالة “أسوشيتد برس”، الجمعة.

ولم يفد المسؤول بأي أرقام محددة لعمليات الانسحاب، لكنه أكد دخول عدد غير محدد من الجنود الإضافيين، للمساعدة وتأمين عملية الانسحاب.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن، الشهر الماضي، عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا، البالغ قوامها 2000 عسكري، وهو ما فاجأ الحلفاء الذين انضموا إلى واشنطن في قتال تنظيم “داعش” في سوريا.

وأحدث القرار المفاجئ صدمة أيضا بين كبار المسؤولين الأميركيين، ومنهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال من منصبه احتجاجا على ذلك.