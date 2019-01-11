منظمة الصحة العالمية تنسف “نظرية النشويات”

منظمة الصحة العالمية تنسف “نظرية النشويات”

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منظمة الصحة العالمية تنسف “نظرية النشويات”

منظمة الصحة العالمية تنسف “نظرية النشويات”
http://almnatiq.net/?p=679105
المناطق - وكالات

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أدلة تثبت فوائد تناول المواد النشوية، التي قد يعتبرها الكثيرون “مضرة” بالصحة وتسبب زيادة الوزن.

وقالت المنظمة إن على الأشخاص رفع مستوى تناولهم للألياف بشكل عام، علما أنها موجودة بكثرة في النشويات، مثل الخبز والمعكرونة والرقائق المصنعة من الحبوب.

وقالت المنظمة أن زيادة تناول الألياف يقلل من خطر أمراض القلب والجلطات والسكري وأمراض مزمنة أخرى، وفقا لموقع “سكاي نيوز”.

وقال الموقع إن الأدلة الجديدة تأتي معاكسة للنظرية الشهيرة، التي تشير إلى أن النشويات “مضرة” بالصحة، وتدفع لزيادة الوزن ورفع نسبة الدهون في الجسم.

وقالت المنظمة أن زيادة تناول الألياف يقلل من خطر أمراض القلب والجلطات والسكري وأمراض مزمنة أخرى، وفقا لموقع “سكاي نيوز”.

وقال الموقع إن الأدلة الجديدة تأتي معاكسة للنظرية الشهيرة، التي تشير إلى أن النشويات “مضرة” بالصحة، وتدفع لزيادة الوزن ورفع نسبة الدهون في الجسم.

وقال الطبيب الرئيسي المسؤول عن البحث الجديد، أندرو رينولدز: “معظمنا يستهلك أقل من 20 غراما من الألياف يوميا، لكن دراساتنا تؤكد أن على الشخص عليه تناول 25 إلى 29 غراما”.

وقال أحد المشرفين على الدراسة إن الفوائد الصحية لحمية الألياف، التي تتواجد في مشتقات القمح والفواكه والخضراوات، تأتي من تركيبتها الكيميائية وتأثيرها على التمثيل الغذائي.

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