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مكتبا وزارة العمل بمحافظة حقل والوجه يقومان بجولات تفتيشية على المنشآت

مكتبا وزارة العمل بمحافظة حقل والوجه يقومان بجولات تفتيشية على المنشآت

منطقة تبوك

مكتبا وزارة العمل بمحافظة حقل والوجه يقومان بجولات تفتيشية على المنشآت

مكتبا وزارة العمل بمحافظة حقل والوجه يقومان بجولات تفتيشية على المنشآت
http://almnatiq.net/?p=679108
المناطق - تبوك

نفّذت فِرَق التفتيش التابعة لمكتبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة حقل والوجه بالتعاون مع الجهات المختصة بجولة تفتيشية على سوق العمل للتحقق من قرارات التوطين في مرحلتها الثالثة.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ضرورة الالتزام بمثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة أبناء وبنات الوطن وإتاحة فرص العمل لهم ورفع معدلات مساهمتهم في القطاع الخاص.
وبين أن وزارة العمل اعتمدت الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة متضمناً شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين كما يحتوي الدليل على تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأهاب الحربي بمراقبي الفرع والمكاتب التابعة له وإدارة التفتيش بمتابعة تطبيق قرار التوطين من خلال الشخوص على المنشآت وتكثيف الحملات التفتيشية المشتركة للرقابة وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

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