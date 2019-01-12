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مصادر يمنية: قطر وراء عمليات التخريب بالمناطق المحررة

مصادر يمنية: قطر وراء عمليات التخريب بالمناطق المحررة

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مصادر يمنية: قطر وراء عمليات التخريب بالمناطق المحررة

مصادر يمنية: قطر وراء عمليات التخريب بالمناطق المحررة
http://almnatiq.net/?p=679116
المناطق - الرياض

كشفت مصادر رسمية يمنية، الجمعة، عن دور قطر في دعم وتمويل ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى، في عمليات التخريب والهجمات بالمناطق المحررة في اليمن.

وقالت المصادر إن “قطر تعمل بشكل متعمد على تقويض جهود حكومة معين عبد الملك من خلال زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأوضحت أن “الهجمات الأخيرة في المناطق المحررة تحمل بصمات الدعم القطري التخريبي في اليمن”، مشيرين إلى أن قطر تدعم وتمول خلايا تعمل على التخريب والعمل استخباراتيا لصالح ميليشيات الحوثي.

وأشارت هذه المصادر بحسب “سكاي نيوز عربية” إلى تكثيف قطر للحرب الإعلامية والتحريضية ضد اليمنيين، عبر استهداف قوات الشرعية التي تخوض حربا ضد الإرهاب.

كما لفتت إلى أن الحملات الإعلامية القطرية تنفذ بطريقة ممنهجة وتشكل دعما مباشرا للحوثيين وباقي التنظيمات الإرهابية.

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