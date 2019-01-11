أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الأول من عام 2019م

أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الأول من عام 2019م

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منطقة تبوك

أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الأول من عام 2019م

أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الأول من عام 2019م
http://almnatiq.net/?p=679119
المناطق - واس

أعلنت أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 12 يناير 2019م ستكون على النحو الآتي :

نوع الوقود أسعار الربع السابق ( أكتوبر – ديسمبر 2018 م ) أسعار الربع الحالي ( يناير – مارس 2019 م )

بنزين 91 1.37 ريال لكل لتر 1.37 ريال لكل لتر

بنزين 95 2.04 ريال لكل لتر 2.02 ريال لكل لتر

وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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