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ميركل: ألمانيا تتحمل مسؤولة الجرائم النازية باليونان

ميركل: ألمانيا تتحمل مسؤولة الجرائم النازية باليونان
http://almnatiq.net/?p=679122
المناطق - وكالات

قالت المستشارة الألمانية، إنغيلا ميركل، خلال أول زيارة لها إلى أثينا منذ 2014، الجمعة، إن ألمانيا “تتحمل بالكامل مسؤولية الجرائم” التي ارتكبها النازيون في اليونان.

ويشكل مطلب الحصول على تعويضات مالية من ألمانيا عن الجرائم التي وقعت خلال احتلال النازيين لهذا البلد (1941-1944)، جدلا قديما في اليونان أحيته أزمة الدين في السنوات الأخيرة.

وفي مارس 2014؛ أعرب الرئيس الألماني السابق، يواخيم جاوك عن شعوره بالأسف والخزي، بسبب الجرائم التي ارتكبتها القوات النازية في اليونان خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال جاوك في اعتذاره: “يحدوني الأمل أن يفعل شعبا اليونان وألمانيا كل ما بوسعهما حتى لا تضيع هذه الذكريات ولكي يكون هناك وعي بهذه الجرائم”.

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