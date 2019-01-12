إشارات لاسلكية غامضة قادمة من الفضاء.. يحتمل من مخلوقات فضائية

المناطق - وكالات

سجل المرصد الفلكي الكندي “CHIME” إشارات لاسلكية سريعة جديدة، إحداها تتكرر بشكل دوري.

وأشار المرصد الفلكي إلى أن مصدر الإشارات اللاسلكية غير واضح، ولكن من المفترض أنه قادم من مجرة تقع على بعد مليارات السنين الضوئية عن الأرض، حسبما أفادت صحيفة “إندبندنت”.

وذكرت الصحيفة أن الإشارات اللاسلكية تستمر لملي ثانية من الألف من الثانية. ويكمن أن تكون أصوات انفجار النجوم أو إشارات المخلوقات الفضائية. وهذه هي المرة الثانية، التي يسجل فيها العلماء أصوات متكررة مماثلة من مصدر مجهول.

وقالت عالمة الفلك إنغريد ستيرز من جامعة كولومبيا البريطانية إن اكتشاف الإشارة الثانية المتكررة يدل على أن هناك الكثير منها. وستساعد دراستها في حل اللغز الكوني ومعرفة مصدر تلك الإشارات.

وقد تم رصد أول إشارة لاسلكية من الفضاء في عام 2007. وتم منذ ذلك الحين تسجيل 36 إشارة، منها 19 في العام الماضي.

وقارن العلماء بين الأصوات الغامضة وتوصلوا إلى أنها تعود إلى مصدر اصطناعي. وقد تكون إشارات محتملة من حضارات أخرى بسبب التواتر غير القابل للتفسير في تركيبها.