الذهب يرتفع ويسجل رابع أسبوع من المكاسب

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب مسجلة رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، مع تراجع الأسهم الأميركية وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ربما يوقف دورة تشديد للسياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1288.61 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، مرتفعا 0.2 بالمئة.

وزادت العقود الأميركية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1289.5 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر لأسواق الأسهم العالمية الجمعة بعد خمسة أيام متتالية من المكاسب.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي الأميركي قد يتحلى بالصبر في سياسة أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة هبطت للمرة الأولى في تسعة أشهر في ديسمبر، وهو ما يرجح أن يدعم تعليقات صدرت مؤخرا عن عدد من صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، من بينهم باول، لتوخي الحذر في زيادة أسعار الفائدة هذا العام.

ومن شأن توقعات انخفاض أسعار الفائدة أن تدفع الذهب للصعود لأنها تقلص الفرصة الضائعة في الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وينهي الذهب الأسبوع على مكاسب بحوالي 0.3 بالمئة مدعوما بشكل رئيسي من تراجع الدولار الذي هبط يوم الخميس إلى أدنى مستوياته في حوالي ثلاثة أشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 812.50 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على خسارة تزيد عن واحد بالمئة.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1317.90 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 1.3 في المئة.

وصعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.60 دولار للأوقية، لكنها تسجل ثاني انخفاض أسبوعي بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب.