قنابل وتهديدات إرهابية تثير الذعر وتخلي محاكم في ألمانيا

المناطق - وكالات

تلقت ثلاث محاكم ألمانية في مدن كيلوإرفورت وماغديبرغ، تهديدات بوجود قنابل داخل مبانيها، مما استدعى من السلطات التدخل لإخلائها، وفق ما ذكرت صحيفة “هانوفيرش هألجماينه تسايتونج” الجمعة.

وقالت الصحيفة أن السلطات تقوم بإخلاء محكمتي إرفورتوماجديبرغ بسبب التهديدات التي أرسلت بالبريد الإلكتروني.

وذكرت أن محكمة كيل تلقت تهديدا مماثلا الليلة الماضية وأن الشرطة تفتش المبنى بالكلاب البوليسية.

وقالت الشرطة الألمانية بولاية هيسه في غرب البلاد اليوم الجمعة إنها أخلت محكمة في مدينة فيسبادن بعد العثور على جسم مريب.