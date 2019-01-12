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“تويتر” تستعد لإطلاق ميزة المحادثات عبر تطبيقها

“تويتر” تستعد لإطلاق ميزة المحادثات عبر تطبيقها

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“تويتر” تستعد لإطلاق ميزة المحادثات عبر تطبيقها

“تويتر” تستعد لإطلاق ميزة المحادثات عبر تطبيقها
http://almnatiq.net/?p=679158
المناطق - وكالات

بدأت “تويتر” اختبار طرق جديدة لعرض التغريدات، سيتم طرحها كجزء من برنامج تجريبي في الأسابيع المقبلة.

وسيتضمن البرنامج التجريبي ميزة جديدة للمحادثات والتفاعل بين مستخدمي التطبيق، بالإضافة إلى ميزة للردود. ووفقا لممثل تويتر، فإنه يمكن رؤية هذه الميزات الجديدة أدنى التغريدات.

وستوفر شركة تويتر علامة خضراء بجانب أسماء المستخدمين التجريبيين عندما يكونون نشطين عبر الإنترنت ويستخدمون التطبيق، على غرار ميزة إنستغرام، أو مؤشرات الحالة التي تُعرض عند ظهور المتصلين بالإنترنت على مخططهم الزمني، وفقا لتويتر.

ويبدو أن تويتر تأمل في أنه من خلال رؤية شخص ما نشط على الإنترنت، فمن المرجح أن تستجيب لتغريداته وتبدأ في إجراء محادثة معه.

وهناك ميزة أخرى يمكن طرحها مستقبلا وهي تغريدات “ice breaker”، والتي من المفترض أن تساعد في بدء محادثة حول موضوع محدد، حيث تتيح إضافة سؤال إلى ملفات المستخدمين الشخصية حول موضوع يهتمون به، كطريقة لبدء محادثة مع مستخدمين آخرين.

وستبدأ تويتر عملية اختبار التحديث الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتمكن الجميع من طلب الانضمام إلى النسخة الاختبارية من التطبيق، إلا أن الشركة ستختار بضعة آلاف في النهاية لإنجاز برنامجها التجريبي.

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